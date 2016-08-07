100 yıllık ortalamaya bakıldığında ise dünyanın en uzun boylu erkekleri Hollandalı, kadınları ise Letonyalı. Ancak araştırmalar, kısa boylu olarak bilinen Uzakdoğu ve Asya halklarının son 100 yılda büyük bir değişim gösterdiğini ortaya koyuyor. Türkler boyları en çok uzayan halklar arasında yer alıyor.

Dünya halklarının boyları giderek uzuyor.

Londra Kraliyet Üniversitesi araştırması son 100 yılda dünyada insanlığın boyunun ortalama 10-15 cm uzadığını ortaya koydu.

183 santimetrelik ortalama ile Hollandalı erkekler, 170 cm'lik ortalama boyları ile Letonyalı kadınlar dünyanın en uzun boyluyları.

Sıralamada, Hollanda ve Letonya'nın ardından, Belçika, Estonya, Danimarka ve Slovakya zirvede bulunuyor.

Çinliler 100 yılda 11 cm uzadı

NTV'nin haberine göre, 187 ülkeden 100 yıllık verilerin incelendiği araştırma en uzun boylu halkların Avrupalılar olduğunu gösteriyor. Ancak uzun vadede Asyalı toplumların da üst sıraları zorlayabileceği görülüyor. Zira son 100 yılda Çinlilerin boyu ortalama 11 cm uzamış, ABD'de ise bu rakam 6 cm’de kalmış durumda. Güney Koreli kadınların ortalama boyunun ise 100 yılda 20 cm arttığı belirtiliyor.

Dünyanın yaşayan en uzun boylu insanı ünvanı ise 2.51'lik boyuyla, Türk Sultan Kösen'e ait. Ancak Kösen'in uzun boyu hipofiz bezindeki bir tümörden kaynaklanıyor.

Türklerin ortalama boyu

Türklerin ortalama boyu ise erkeklerde 1.74 kadınlarda ise 162 cm olarak ölçülüyor.

160 santimetre boy ortalamasıyla dünyanın en kısa erkeklerinin Doğu Timor'da, 149 santimetre ortalamayla en kısa kadınların da Guatemala'da yaşadığı belirtiliyor.

Uzmanlar, boy uzunluğunda genlerin ve sağlıklı beslenmenin büyük rol oynadığını vurguluyor.