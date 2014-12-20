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Yaşam

Dünya güzelleri bikini giymeyecek...

63 yıldır yapılan Miss World güzellik yarışmasında bikinili tören kaldırıldı. Organizasyonun kadın başkanı 'Bikini giyip oradan oraya yürüyen kadınlar görmek istemiyoruz' dedi

20 Aralık 2014 10:42

Organizatörler, “Yarışmacıların sadece vücutlarıyla değil, hareketleri ve konuşmalarıyla da ilgileniyoruz” diyerek Miss World güzellik yarışmasında 63 yıllık bikinili geçiş törenini kaldırdı.

Dünya çapında her yıl düzenlenen ve dünyanın en güzel kadınının seçildiği Miss World’de 2015 yılından itibaren mayolu defilenin kaldırılacağı açıklandı.

Miss World organizasyonunun kadın başkanı Julia Morley, “Bundan böyle yarışmada bikini giyip oradan oraya yürüyen kadınlar görmek istemiyoruz” dedi. Yarışmacıların sadece vücutlarıyla ilgilendiklerini belirten Morley, “Onların düşündükleri ve konuştuklarıyla ilgilenmeliyiz” diye ekledi.

 

Önümüzdeki yıl kalkacak

 

Miss World güzellik yarışması ilk kez 1951 yılında İngiltere’de Julia Morley’in eşi Eric Morley tarafından, Bikini Festival Yarışması olarak düzenlenmişti. Ancak şu an Morley, mayo ve bikini turunun gereksiz olduğunu düşünüyor. Morley’e göre, mayo ve bikini turunun 2015 yılından itibaren kalkmasıyla, Donald Trump’ın sahip olduğu Miss Universe’de bikini turu daha çok ilgi görecek ve iki yarışma farklı kategorilerde değerlendirilebilecek.

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