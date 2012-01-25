Dünya Güzeli'nin Türk vatandaşlığı talebi kabul edilmedi

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Dünya Güzeli olduktan sonra Türkiye’ye yerleşen 21 yaşındaki Almeda Abazi, İstanbul’da özel bir liseyi bitirdikten sonra, Sakarya Üniversitesi’ne yabancı kontenjanından kayıt oldu.İstanbul’da düzenlenen etkinliklerde "Sakarya’nın yüzü" olarak lanse edilen Almeda Abazi, Türk vatandaşlığına geçmek için 6 ay önce Sakarya Valiliği’ne başvurdu. Valililğin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yaptığı başvuru belgesinde, Abazi’nin Sakarya’nın Kültür ve Turizm faaliyetlerine katkı sağladığı belirtildi.İstanbul’da yaşayan Abazi’nin başvurusunu Sakarya Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdi. Ancak Valiliğe gönderilen yazıda talebin kabul edilmediği bildirildi. Valilik’ten Almeda Abazi ile ilgili durumun açıklandığı belgede şöyle denildi:"Valilik makamına yapmış olduğunuz 12/07/2011 tarihli müracaatınız değerlendirilmiş ve ilimizin Kültür ve Turizm faaliyetlerine sağladığınız önemli katkılar dolayısıyla Türk vatandaşlığına istasnai olarak alınmanız Valiliğimizce uygun mütalaa edilmişti. Ancak 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12’nci Maddesi uyarınca istisnai olarak Türk vatandaşlığına alınma işlemine başlanabilmesi için ilgili bakanlıkça İçişleri Bakanlığı’na gerekçeli teklifte bulunulması gerektiğinden ilimiz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden, konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aktarılması istenilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı değerlendirme sonucunda; istisnai olarak Türk vatandaşlığına alınmanız için İçişleri Bakanlığı’na teklifte bulunulmasının uygun olmadığını ilgi yazıyla bildirdi. Bilgilerinize rica ederim. Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar."