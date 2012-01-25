-Dünya güzeline ret SAKARYA (A.A) - 25.01.2012 - Arnavutluk vatandaşı, 2008 Dünya Güzeli Almeda Abazi'nin, Türk vatandaşı olmak için Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun istisnai hükümlerine göre Sakarya Valiliğine yaptığı başvuru reddedildi. 2008 yılında düzenlenen Miss Globe Yarışması'nda dünya güzeli seçilen Abazi, kısa bir süre sonra Türkiye'ye yerleşti. Sakarya'da düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan Abazi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesine de öğrenci olarak kayıt yaptırdı. Abazi, 12 Temmuz 2011'de Sakarya Valiliğine, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca (Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler) Türk vatandaşı olmak için başvuruda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan değerlendirmede, Abazi'nin istisnai olarak Türk vatandaşlığına alınması için İçişleri Bakanlığına teklifte bulunulmasının uygun olmadığı bildirildi. Sakarya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar'ın imzasının bulunduğu cevap metninde, şu ifadeler yer aldı: ''Valiliğimiz makamına yapmış olduğunuz 12 Temmuz 2011 tarihli müracaatınız değerlendirilmiş ve ilimizin kültür ve turizm faaliyetlerine sağladığınız önemli katkılar dolayısıyla Türk vatandaşlığına istisnai olarak alınmanız valiliğimizce mütalaa edilmiştir. Ancak 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca istisnai olarak Türk vatandaşlığına alınma işlemlerine başlanabilmesi için ilgili bakanlıkça İçişleri Bakanlığına gerekçeli teklifte bulunulması gerektiğinden, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden konunun Kültür ve Turizm Bakanlığına aktarılması istenilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı değerlendirme sonucunda, istisnai olarak Türk vatandaşlığına alınmanız için İçişleri Bakanlığına teklifte bulunulmasının uygun olmadığı ilgili yazı ile bildirilmiştir.''