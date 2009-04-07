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'Dünya Güzeli' Azra Akın'ın yeni aşkı tiyatrocu

'Dünya Güzeli' Azra Akın, tiyatro sanatçısı Mehmet Esen ile birlikte. İki sevgilinin 1 ay önce tanıştığı öğrenildi

07 Nisan 2009 03:00

'Dünya Güzeli' Azra Akın, tiyatro sanatçısı Mehmet Esen ile birlikte. İki sevgilinin 1 ay önce tanıştığı öğrenildi

 
3,5 yıllık sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ’dan ayrıldıktan sonra adı ’Ayrılık’ dizisinde birlikte rol aldığı Kaan Urgancıoğlu ile aşk dedikodularına karışan Dünya Güzeli Azra Akın’ın tiyatrocu Mehmet Esen’le aşk yaşadığı öğrenildi.

Cem Yılmaz’ı Leman Kültür’de ilk sahneye çıkaran kişi olarak anılan Mehmet Esen ile 1 ay önce tanışan Azra Akın, geçtiğimiz hafta da erkek arkadaşıyla birlikte Bozcaada tatiline gitmiş. Akın ile Esen’in tanışma hikayeleri de ilginç. İkiliyi, Azra Akın’ın adının aşk dedikodularına karıştığı Kaan Urgancıoğlu ve onun asıl sevgilisi Aslı tanıştırmış.

Çiftin bir aydır hiç ayrılmadığı ve çok mutlu olduğu konuşuluyor. Konuyla ilgili görüşünü aldığımız Mehmet Esen’in açıklaması, aşkla ilgili söylentileri doğrular nitelikteydi:

“Azra benim çok değer verdiğim biri, görüşüyoruz. Çok vasıfları olan bir insan. Sadece Dünya Güzeli olarak değil, birçok konuda kendini geliştirdiği için müzik, resim gibi konularda keyifli sohbetlerimiz oluyor, konserlere birlikte gidiyoruz. Kendisine çok değer veriyorum, saygı duyuyorum, bu durumun zarar görmesini istemem. Birbirimizi tanıma aşamasındayız, birlikte olmaktan keyif alıyoruz” dedi.

Kültür-sanat etkinliklerini hiç kaçırmıyorlar

GeçtİĞİmİz günlerde birlikte Leyla Gencer’i anma törenine giden çiftin sürekli tiyatro, opera gibi sanatsal aktivitelere katıldığı öğrenildi. 51 yaşındaki tiyatrocu Mehmet Esen ile 28 yaşındaki Azra Akın arasında 23 yaş fark bulunuyor. Azra Akın, Kıvanç Tatlıtuğ’dan ayrıldıktan sonra iki kişiyle anılmış ancak her ikisini de yalanlamıştı.

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