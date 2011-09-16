Dünya gurmeleri, Boğaziçi Restaurant'ta buluştu

T24 - Dünyanın ilk ve en büyük gurme derneği olan CHAINE des ROTISSEURS, 32 ülkeden gelen 210 üyesi ile 8-11 Eylül 2011 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen Dünya Genç Aşçı Yarışması Finali çerçevesinde İstanbul’da toplandı.
Söz konusu program çerçevesinde Chaine des Rotisseurs Dünya Başkanlarının da katılımı ile ‘HOŞ GELDİNİZ’ yemeği 8 Eylül 2011 tarihi akşamı BOĞAZİÇİ BORSA RESTAURANT’da gerçekleşti ve misafirlere Türk Mutfağının en güzel örneklerinden oluşan özel bir akşam yemeği mönüsü, Türk şarapları eşliğinde sunuldu.
Son derece güzel geçen ve tüm misafirlerin çok memnun ayrıldıkları gecenin sonunda Boğaziçi Borsa Restaurant’ın mutfak ve servis ekiplerine teşekkür belgeleri ve Boğaziçi Borsa Restaurant Grubu Başkanı Rasim Özkanca’ya derneğin özel hatıra plâketi verildi.
Dünya Yönetim Kurulu üyesi Bay Günter Albert ve Türkiye Yön.Kur üyesi Atok İlhan özel plaketi Rasim Özkanca'ya sunarken.
Rasim Özkanca ve Boğaziçi Borsa ekibi.
Atok İlhan Aşçı Başı Cansever Karakurt'a teşekkür belgesini verirken.
CHAINE DES ROTISSEURS
DINNER AMICAL MENU
Karşılama İkramı
Nar Çiçeği ve Yeşil Elma Şerbeti
Akşam Yemeği Menüsü
Siyah ve Beyaz Ekmek, Puf Pide, Erzincan Tulum Peyniri ve Akçaabat Tereyağı
Giriş Tabağı
Baby Cunda Enginarı Dolması, Zeytinyağı ve Limon Sos
Serpme Zeytinyağlılar
Mini İmam Bayıldı, Közlenmiş Gönen Patlıcanından Yeşil Mercimekli
Közlenmiş Sebzeli Gönen Patlıcanı Salatası, Mardin Usulü
Manisa Asma Yaprağı Sarma, Zeytinyağlı
Ara Sıcaklar
Mini Fındık Lahmacun, Taş Fırında (Acılı veya Acısız)
Mini İçli Köfte
Etli Karalahana Sarma, Trabzon Usulü
Mini Su Böreği Peynirli ve Maydanozlu
Ana Yemekler (küçük porsiyonlar halinde sıra ile)
Yaprak Döner Kebap, Domatesli Pilav ile
Borsa Usulü Dana Köfte, Ispanak Püresi Eşliğinde
Kuzu Tandır „Konya“ usulü Taş Fırında Pişirilmiş, Patlıcan Beğendi Eşliğinde
Türk Tatlı Tabağı
Baklava, Fıstıklı
Portakallı İrmik Tatlısı
Hurmalı İncir Tatlısı “Borsa” Usulü
Kazandibi
Çay, Kahve ve Çifte Kavrulmuş Lokum