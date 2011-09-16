Dünya gurmeleri, Boğaziçi Restaurant'ta buluştu

T24 - Dünyanın ilk ve en büyük gurme derneği olan CHAINE des ROTISSEURS, 32 ülkeden gelen 210 üyesi ile 8-11 Eylül 2011 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen Dünya Genç Aşçı Yarışması Finali çerçevesinde İstanbul’da toplandı.





Söz konusu program çerçevesinde Chaine des Rotisseurs Dünya Başkanlarının da katılımı ile ‘HOŞ GELDİNİZ’ yemeği 8 Eylül 2011 tarihi akşamı BOĞAZİÇİ BORSA RESTAURANT’da gerçekleşti ve misafirlere Türk Mutfağının en güzel örneklerinden oluşan özel bir akşam yemeği mönüsü, Türk şarapları eşliğinde sunuldu.





Son derece güzel geçen ve tüm misafirlerin çok memnun ayrıldıkları gecenin sonunda Boğaziçi Borsa Restaurant’ın mutfak ve servis ekiplerine teşekkür belgeleri ve Boğaziçi Borsa Restaurant Grubu Başkanı Rasim Özkanca’ya derneğin özel hatıra plâketi verildi.







Dünya Yönetim Kurulu üyesi Bay Günter Albert ve Türkiye Yön.Kur üyesi Atok İlhan özel plaketi Rasim Özkanca'ya sunarken.







Rasim Özkanca ve Boğaziçi Borsa ekibi.









Atok İlhan Aşçı Başı Cansever Karakurt'a teşekkür belgesini verirken.



CHAINE DES ROTISSEURS

DINNER AMICAL MENU



Karşılama İkramı

Nar Çiçeği ve Yeşil Elma Şerbeti

Akşam Yemeği Menüsü

Siyah ve Beyaz Ekmek, Puf Pide, Erzincan Tulum Peyniri ve Akçaabat Tereyağı



Giriş Tabağı

Baby Cunda Enginarı Dolması, Zeytinyağı ve Limon Sos

Serpme Zeytinyağlılar

Mini İmam Bayıldı, Közlenmiş Gönen Patlıcanından Yeşil Mercimekli

Közlenmiş Sebzeli Gönen Patlıcanı Salatası, Mardin Usulü

Manisa Asma Yaprağı Sarma, Zeytinyağlı



Ara Sıcaklar

Mini Fındık Lahmacun, Taş Fırında (Acılı veya Acısız)

Mini İçli Köfte

Etli Karalahana Sarma, Trabzon Usulü

Mini Su Böreği Peynirli ve Maydanozlu



Ana Yemekler (küçük porsiyonlar halinde sıra ile)

Yaprak Döner Kebap, Domatesli Pilav ile

Borsa Usulü Dana Köfte, Ispanak Püresi Eşliğinde

Kuzu Tandır „Konya“ usulü Taş Fırında Pişirilmiş, Patlıcan Beğendi Eşliğinde



Türk Tatlı Tabağı

Baklava, Fıstıklı

Portakallı İrmik Tatlısı

Hurmalı İncir Tatlısı “Borsa” Usulü

Kazandibi



Çay, Kahve ve Çifte Kavrulmuş Lokum

