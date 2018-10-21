Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

BUDAPEŞTE (DHA) - Dünya Güreş Şampiyonası\'nda mücadele eden Türkiye, serbest stilde 86 kiloda güreşen Fatih Erdin ile altın madalya ve 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş ile bronz madalya için mindere çıkacak.

Serbest stil 86 kiloda mücadele eden Fatih Erdin, yarı final müsabakasından galip ayrılarak Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda finale kaldı. Milli güreşçi Erdin, Rus asıllı Slovak Boris Makoev\'i 8-7, çeyrek finalde Koreli Gwanuk Kim\'i 11-0 sayı tuşuyla, yarı finalde ise Rus asıllı İspanyol rakibi Taymuraz Naskadiaeva Friev\'i 7-4 yenerek finale yükseldi. Erdin finalde Yaşar Doğu Turnuvası Şampiyonu ABD\'li David Morris Taylor ile altın madalya mücadelesi verecek.

74 kiloda ise Soner Demirtaş, Guamlı rakibi John Rojas\'ı 11-0 sayı tuşuyla, Rus asıllı Slovak Akhsarbek Gulaev\'i 5-0, çeyrek finalde Belarus\'tan Azamat Nuryaku\'yu 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Demirtaş, yarı finalde Gürcü rakibi Avtandil Kentchadze\'ye yenildi. Soner Demirtaş, Dünya Güreş Şampiyonası\'nda bronz madalya için mindere çıkacak.

125 kiloda güreşen Taha Akgül ise çeyrek finalde İranlı Hadi Parviz Basmani\'ye 3-2 yenildi. İranlı güreşçi yarı finalde Gürcü Geno Petriasvili\'ye 13-6 yenilince Akgül\'ün madalya şansı kalmadı. 61 kiloda Recep Topal, Bulgar rakibi Vladimir Dubov\'a 8-6 yenilerek turnuvadan elendi.

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