Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromende büyük başarı

İSTANBUL,(DHA)

Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda dün Greko-Romen stil maçları başlarken Türk sporcular başarılı performans gösterdi. Şampiyonada günün sonunda Türk sporcular, 1 altın, 1 bronz, bir de repesaj maçı yapma hakkını elde etti. Böylelikle bugün mindere çıkan 4 güreşçiden üçü yoluna devam etmiş oldu.

EMRAH KUŞ ALTIN MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 82 kg güreşçi Emrah Kuş yarı finalde İranlı rakibi Dünya Şampiyonu Rio Olimpiyatları 3\'üncüsü Saeid Murad Abdalvali\'yi mükemmel bir müsabaka sonunda 4-0 geriden gelerek, 6-4 yendi ve finale yükselen taraf oldu. Kuş, finalde ev sahibi güreşçi dünya şampiyonu Macar Peter Bacsi ile karşılaşacak.

EKREM ÖZTÜRK BRONZ MADALYA MAÇI YAPACAK.

Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda Ekrem Öztürk yarı finalde Gençler Dünya 2\'ncisi Kırgız rakibi Zholaman Sharshenbekov\'a 9-0\'lık yenildi. Kerem Kamal bu güreşçiyi 2017 yılında Gençler Dünya Şampiyonası\'nda yenerek zafere ulaşmıştı. Güreşçimiz repesajdan gelecek Hee Dong Son (KOR) vs. Norayr Hakhoyan (ARM) maçının galibiyle bugün akşam seansında bronz madalya için güreşecek.

RAHMAN BİLİCİ REPASAJ MAÇINA ÇIKACAK

Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 63 kg Rahman Bilici, Gürcü rakibi Lasha Mairemidze\'yi sayı tuşuyla yendikten sonra Avrupa şampiyonu Rus Stephan Maryanyan\'a yenilmişti. Rus güreşçi finale kaldığı için Bilici, bronz madalya için repesajda önce Japon Katsuaki ile karşılaşacak. Rakibini yenerse Macar Krisztian Istvan Vancza ile mücadele edecek olan Türk sporcu, onu da yenerse bronz madalya için Gençler 2018 Dünya 2\'ncisi Mısırlı Hasan Ahmed Mohamed ile karşılaşacak.

Dün yapılan karşılaşmalar sonrasında elenen tek Türk sporcu 72 kiloda Murat Dağ oldu. Dağ, ilk maçta Amerikalı Samuel Perkins\'i 8-7 mağlup etti. İkinci maçında İranlı Mohammed Gerai\'ye ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamasına rağmen şanssız bir şekilde 7-2 mağlup oldu. İranlı güreşçi finale kalamayınca Murat Dağ şampiyonaya veda etti.

Öte yandan Dünya Güreş Şampiyonası, yarın grekoromen stilde 3 sıklette yapılacak maçlarla devam edecek. Türk güreşçilerin ilk maçlarının programı şöyle;

60KG

Kerem KAMAL vs. Sailike WALIHAN

67KG

Atakan YUKSEL vs. Meiirzhan SHERMAKHANBET

87 KG METEHAN BAŞAR

Phillip Raweriio BARREIRO