Dünya Güreş Şampiyonası

Soner Demirtaş yarı finalde
PARİS, (DHA)
74 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Soner Demirtaş, çeyrek finalde karşılaştığı İspanyol rakibi Taimuraz Friev Naskidaeva'yı 10-0 skorla sayı tuşu ederek yarı finale yükseldi
26 Ağustos 2017 19:14
Soner Demirtaş yarı finalde
PARİS, (DHA)
74 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Soner Demirtaş, çeyrek finalde karşılaştığı İspanyol rakibi Taimuraz Friev Naskidaeva\'yı 10-0 skorla sayı tuşu ederek yarı finale yükseldi.
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