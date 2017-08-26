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Dünya Güreş Şampiyonası

Soner Demirtaş yarı finalde PARİS, (DHA) 74 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Soner Demirtaş, çeyrek finalde karşılaştığı İspanyol rakibi Taimuraz Friev Naskidaeva'yı 10-0 skorla sayı tuşu ederek yarı finale yükseldi

26 Ağustos 2017 19:14

Soner Demirtaş yarı finalde

PARİS, (DHA)

74 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Soner Demirtaş, çeyrek finalde karşılaştığı İspanyol rakibi Taimuraz Friev Naskidaeva\'yı 10-0 skorla sayı tuşu ederek yarı finale yükseldi.

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Soner DemirtaşDHA 74Taimuraz Friev Naskidaeva

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