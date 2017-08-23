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Spor

Dünya Güreş Birliği (UWW) yeni kurallar getiriyor

Kıta ve Dünya Şampiyonaları 10 sıklete çıkıyor İlk güne net, ikinci güne iki kilo tolerans geliyor Üç sıklettin güreşleri iki güne çıkartılıyor İlk uygulama Atina'da yapılacak Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda PARİS, (DHA) Dünya Güreş Birliği (UWW) bir

23 Ağustos 2017 17:56

Kıta ve Dünya Şampiyonaları 10 sıklete çıkıyor

İlk güne net, ikinci güne iki kilo tolerans geliyor

Üç sıklettin güreşleri iki güne çıkartılıyor

İlk uygulama Atina\'da yapılacak Dünya Yıldızlar Şampiyonası\'nda

PARİS, (DHA)

Dünya Güreş Birliği (UWW) bir dizi yenilik yapmaya hazırlanıyor. Başkan Nenad Laloviç\'in ilk etapta yapmak istediği değişiklikler şu şekilde gerçekleşecek:
*Kıta ve Dünya Şampiyonaları 10 sıklete çıkacak. Ancak Olimpiyat yeniden 6 sıklet üzerinden yapılacak.
*Kilo artırımı iyice benimsendi. 57, 59\'a, 59 kilonun da 61\'e çıkarılma ihtimali kuvvetli.
*Güreşlerin iki güne yayılması da gündemde. İlk gün üç sıkletin sabah 08.00\'de tartısı gerçekleşecek,10.30\'da maçları başlayacak. Ertesi gün ise üç sıkletin yarı-final ve finali yapılacak.
*Yine ilk gün için kilo toleransı bulunmayacak. Güreşçi 66 kilo ise bu rakam net olarak belirlenecek. Aynı sıklete ikinci gün iki kilo tolerans gösterilecek.
*Bu değişikliklerin 2018 yılında uygulanması şimdilik benimsendi. Ancak 4-10 Eylül tarihlerinde Atina\'da yapılacak Dünya Yıldızlar Şampiyonası\'nda değişikliklerin büyük bölümünün uygulanması kararlaştırıldı.

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