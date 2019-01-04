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Bilim / Teknoloji

Dünya Güneş'e en yakın konuma geldi

Gökbilimciler, Dünya'nın yörüngedeki yıllık devri içinde Güneş'e en yakın olduğu perihelyon (gün beri) konuma geldiğini bildirdi

04 Ocak 2019 20:33

Gökbilimciler, Dünya'nın yörüngedeki yıllık devri içinde Güneş'e en yakın olduğu perihelyon (gün beri) konuma geldiğini bildirdi.

Gökbilimciler yaptıkları ölçümlerde, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede hareket eden Dünya'nın, 3 Ocak Pazartesi günü Güneş'e 4 milyon 830 bin kilometre daha yakın konuma ulaştığını belirledi.

Gökbilimde "perihelyon (günberi) noktası" adı verilen ve her yıl ocak ayında gerçekleşen yaklaşma durumu, Dünya'nın yörüngesinin hafif eliptik şeklinden kaynaklanıyor. Söz konusu eliptik biçim, Dünya üzerinde farklı iklimlerin yaşanmasını mümkün kılıyor.

Dünya'nın Güneş'ten en uzak olduğu konuma ise "apheliyon (gün öte)" adı veriliyor. Apheliyon konumu her yıl temmuz ayı başında ortaya çıkıyor.

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