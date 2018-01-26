Dünya Gümrük Günü'nde turistleri çiçek ve lokumlu karşılama

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Gümrük Müdürlüğü personeli Midilli- Ayvalık arasında sefer yapan turistleri Deniz Hudut Kapısında çiçek ve lokumla karşıladı.

Ayvalık ilçesinde, Gümrük Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı\'nda 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle tören düzenlendi. Törende, Ayvalık Gümrük Müdürü Mesut Koç, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Törenin ardından Gümrük Müdürü Mesut Koç ve personeli, Kaymakam Gökhan Görgülüaslan’ı ziyaret etti. Ziyarette Gümrük Müdürü Mesut Koç, Kaymakam Gökhan Görgülüaslan\'a çiçek ve Gümrük Müdürlüğü arması yer alan tabak hediye etti.

Ziyaret ardından Kaymakam Arslan ve Müdür Koç, Deniz Hudut Kapısı\'nda personel ile Ayvalık-Midilli arasında sefer yapan turistleri çiçek ve lokumla karşıladı.

Deniz Hudut Kapısı\'nda turistlere kendi eliyle çiçek veren Ayvalık Gümrük Müdürü Mesut Koç, Ayvalık\'ın Midilli ve Midilli\'den gelen turistler için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Turistler ise kendilerini çiçek ve lokumla karşılayan Gümrük Müdürlüğü personeline teşekkür etti.



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