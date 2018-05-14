“Dünya GSYH'sı 2 kat artarken Türkiye GSYH'sı 3.4 kat arttı"

İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - Türkiye ekonomisi ve kimya endüstrisindeki önemli noktalara değinen Maltepe Üniversitesi Profesörü ve TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Danışmanı Dr. Serdar S. Çelebi Enerji “Dünya GSYH’sı 16 yılda yaklaşık 2 kat artış gösterirken Türkiye GSYH’sı yaklaşık 3.4 kat artış gösterdi” dedi.

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin’in sunumuyla, 11 Mayıs Cuma günü Shangri-La Bosphorus Hotel Beşiktaş’ta gerçekleşen ProcessMania etkinliği, ileri gelen sektör temsilcilerini bir araya topladı. Farklı konularda gündem oluşturmak ve sektörleri yakın markaja almak amacıyla düzenlenen etkinlikte, başarılı yazar-şair-müzeci Sunay Akın, “Bir Kuşun İki Kanadı” adlı bir bilim ve sanat sunumu gerçekleştirerek, “endüstri 1.0 döneminden proses örnekleri”ni anlattı.

Petrokimya, kimya, maden, demir-çelik, gıda ve tekstil gibi farklı sektörlere akış yönetimi çözümleri sağlayan Delta Vana tarafından gerçekleştirilen ProcessMania etkinliği’nde konuşan Çelebi şu değerlendirmeleri yaptı:

“IMF’nin raporuna göre 1999 yılında Dünya GSYH’sı toplamda 32.5 Trilyon Dolarken, 2015 yılı sonu itibariyle 73.6 Trilyon Dolara yükseldi.

“Yani Dünya GSYH’sı 16 yılda yaklaşık 2 kat artış gösterirken Türkiye GSYH’sı yaklaşık 3.4 kat artış gösterdi. Ancak bu artışta sektör payları incelendiğinde; Sanayi Sektörü payının istenen düzeyde olmadığı görülüyor.

“ABD ve Avrupa, kimya sektöründe uluslararası doğrudan yatırım yapan ülkelerin başında gelirken Asya ve Ortadoğu en çok yatırım yapılan bölgeler arasında yer alıyor”

TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Danışmanı Prof. Dr. Serdar S. Çelebi’nin “Türkiye Ekonomisi ve Kimya Endüstrisinde Önemli Noktalar”, Honeywell EMEA Bölge Müdürü Murali Mandi’nin “Endüstride Dijitalleşme”, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’ın “Dijital İkiz” sunumlarını yaptığı ProcessMania’da, Jesco Genel Müdürü Hamid Jafari de proses endüstrisi yöneticilerine tavsiyelerde bulundu. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. H. Halefşan Sümen “Dinamik Simülasyon” sunumuyla etkinlikte yerini alırken, Flowserve Integrated Solutions Operations EMA Genel Müdürü Francesco Gasparri, firmalarının “proses endüstrisi için IoT yaklaşımlarından” bahsetti.

Delta Vana CEO’su Cem Şanlımeşhur ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türkiye ekonomisine paralel olarak büyüme sağlıyoruz”

“12 yıl önce tek başına başladığımız bu zorlu ama bir o kadar da keyifli yolculuğumuzda nereye gitmek istediğimizi bilerek ve planlayarak hayallerimizin peşinden koştuk. Bir Vana şirketi olarak başlayan bu yolculuğumuzun 2017 yılı başında yapmış olduğumuz stratejik çalışmalar neticesinde bir akış yönetim şirketi olarak sürdürme kararı aldık.

“Bugün geldiğimiz noktada Delta Vana hem cirosal hem çalışan sayısı hem de sunduğu hizmet çeşitliliğiyle sektörün en büyük distrübitörü haline geldi. Türkiye ekonomisine paralel olarak biz de büyümemizi hızlı ve emin adımlarla gerçekleştiriyoruz”

Jafari: “Türkiye’nin geleceğini çok parlak görüyorum”

Proses endüstrisi yöneticilerine tavsiyelerde bulunan İran asıllı Jesco Genel Müdürü Hamid Jafari ise şunları söyledi:

“Türkiye sanayisinin büyümesi için mikro değil makro çalışmaların yapılması gerekiyor. Türkiye şu an silah sanayisi konusunda iyi bir durumda. Diğer sanayi dallarında da iyi duruma gelmek için gerekli atılımlar yapılmalı.

“Özellikle, yazılım gibi, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ağırlık verilmeli.

“Türkiye üretim anlamında yüksek potansiyele sahip bir ülke, Türk halkı çok çalışkan ve her alanda hızlı adapte oluyor.

“Türk halkı çok yönlü kavrayıcı bir kapasitede olduğu için kompleks sorunları çok hızlı ve pratik bir şekilde çözüme kavuşturabiliyor. Bu saydığım etkenlerden dolayı Türkiye’nin geleceğini çok parlak görüyorum” diye konuştu. (Fotoğraflı)