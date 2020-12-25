Dünya Gıda Programı: 2021 yılı, 2020'den kötü olacak

Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı'nın (WFP) başındaki isim David Beasley, "2021 yılı, 2020'den kötü olacak" uyarısında bulundu.

AP'nin haberine göre; "2021'de korkutucu boyutlarda kıtlık yaşanacak" ifadelerini kullanan Beasley, son dönemde sık sık konuşulan, "2020 çok kötü geçti, 2021'de hepsi geçecek" açıklamalarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yetkili, ayrıca özellikle Afrika ve Güney Amerika'da açlık ve kıtlıkla karşılaşılacağını vurguladı.

Beasley, geçen haftalarda Reuters'a yaptığı açıklamada da 2021'in muhtemelen "Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan bu yana en kötü insani kriz yılı" olacağını söylemişti.

Araştırmalar, çok sayıda ülkenin yalnızca Koronavirüs salgınıyla değil, aynı zamanda olası kıtlık, ekonomik istikrarsızlık, çatışma ve diğer insani krizlerle de mücadele edeceğini ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler'in ay başındaki tahminleri, 2021'de 235 milyon kişinin insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyacağı yönünde oldu. Bu sayı, 2020'ye göre yaklaşık yüzde 40'lık bir artış olduğuna işaret ediyor.