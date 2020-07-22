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Koronavirüs

Dünya genelindeki Covid-19 vaka sayısı 15 milyonu aştı

22 Temmuz 2020 00:26

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 15 milyonu aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 615 bini geçti. 

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilere göre; dünya genelinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 15 milyon 13 bine ulaştı. 

Vaka sayısı ve ölü sayısında birinci sırada bulunan ABD'de 4 milyon 18 bin 53 vaka varken, ABD'yi 2 milyon 129 bin 53 vaka ile Brezilya, 1 milyon 194 bin 85 vaka ile de Rusya takip etti. 

Türkiye ise sıralamada 221 bin 500 vaka ile 15. sırada bulunuyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

  1. ABD
  2. Brezilya
  3. Hindistan
  4. Rusya
  5. Güney Afrika Cumhuriyeti
  6. Peru
  7. Meksika
  8. Şili
  9. İspanya
  10. Birleşik Krallık
  11. İran
  12. Pakistan
  13. Suudi Arabistan
  14. İtalya
  15. Türkiye

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