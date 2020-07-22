Dünya genelindeki Covid-19 vaka sayısı 15 milyonu aştı

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 15 milyonu aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 615 bini geçti.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilere göre; dünya genelinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 15 milyon 13 bine ulaştı.

Vaka sayısı ve ölü sayısında birinci sırada bulunan ABD'de 4 milyon 18 bin 53 vaka varken, ABD'yi 2 milyon 129 bin 53 vaka ile Brezilya, 1 milyon 194 bin 85 vaka ile de Rusya takip etti.

Türkiye ise sıralamada 221 bin 500 vaka ile 15. sırada bulunuyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle: