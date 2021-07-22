"Dünya genelinde yaklaşık 1.5 milyon çocuk pandemi nedeniyle anne, baba ya da bakıcılarından birini kaybetti"

Yapılan bir araştırma, Koronavirüs salgınının ilk 14 ayında dünya genelinde yaklaşık 1.5 milyon çocuğun anne, baba ya da bakıcılarından birini kaybettiğini gösterdi. Bir milyondan fazla çocuk birincil bakıcısını kaybetti.

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmada “Bu isimsiz çocuklar, pandeminin milyonlarca ölümünün gözardı edilen trajik sonuçlarından biri” ifadeleri yer aldı.

Araştırmanın bulguları, dünya genelinde Covid-19 ölümlerinin yüzde 76’sını oluşturan 21 ülkenin ölüm verileri derlenerek düzenlendi. Uluslararası araştırma ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilileri ile Dünya Sağlık Örgütü’nden uzmanlar eşliğinde gerçekleştirildi.

Büyükanne ve büyükbabaların ölümünün dünya genelinde çok fazla çocuğu etkilediği belirtildi.