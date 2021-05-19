Dünya genelinde uygulanan Koronavirüs aşılarının yüzde 60'ı üç ülkede yapıldı

AFP'nin topladığı verilere göre bugüne kadar dünya genelinde 1.5 milyardan fazla doz Koronavirüs aşısı uygulandı. Dünya genelinde Koronavirüs aşılarının yüzde 60'ının Çin, ABD ve Hindistan'da uygulandığı tespit edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, bugüne kadar 210 ülkede toplam 1.5 milyardan fazla Koronavirüs aşısı uygulandı. Uygulanan aşıların beşte üçünden fazlası Çin, ABD ve Hindistan'da yapıldı.

Çin'de bugüne kadar 421.9 milyon, ABD'de 274.4 milyon, Hindistan'da ise 184.4 milyon doz aşı uygulandı.

İsrail'de 10 vatandaştan yaklaşık 6'sının iki doz aşısı tamamlanırken Avrupa'da yüzde 32, ilk doz aşısını oldu. 11 ülkede henüz hiç aşı uygulanmadı.