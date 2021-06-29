Dünya genelinde uygulanan Covid-19 aşısı sayısı 3 milyara ulaştı

Dünya genelinde bugüne kadar 3 milyar doz Koronavirüs (Covid-19) aşısı uygulandığı belirtildi.

AFP’nin resmi verilerden derlediği habere göre, dünya genelinde uygulanan Covid-19 aşıları 3 milyar doza ulaştı.

Verilere göre, ilk milyarı tamamlamak 20 hafta sürerken son bin milyon Covid-19 aşısını uygulamak 4 hafta sürdü. Uygulanan 10 doz aşıdan dörtü Çin’de uygulanırken Çin’i Hindistan ve ABD takip etti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail neredeyse nüfuslarını yüzde 60’ına Koronavirüs aşısı uyguladı. Avrupa Birliği şu ana kadar 357 milyon doz Koronavrüs aşısı uyguladı.

Türkiye'de de son verilere göre, iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı.

Dünya genelinde Covid-19 aşısı eşitsizliği sürüyor. Dünyanın en yoksul ülkeleri 100 kişide yalnız bir doz Covid-19 aşısı uygulayabilirken bu oran zengin ülkelerde 100’de 79 oldu.