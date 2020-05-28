Dünya genelinde tespit edilen yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 6 milyona yaklaştı

Dünya genelinde tespit edilen yeni tip Koronavirüs(Covid-19) vaka sayısı 5 milyon 790 bin 103 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 357 bini aştı.

Yeni tip Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüsü yenenlerin sayısı 2 buçuk milyona yaklaştı.

Yeni tip Koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 745 bin 803 kişide Covid-19'a rastlandı. Ülkede 100 bini aşkın insan hayatını kaybetti.



ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (414 bin 661), Rusya (370 bin 680), İspanya (283 bin 849), Britanya (267 bin 240), İtalya (231 bin 139), Fransa (182 bin 913) ve Almanya (181 bin 895) oldu.



Türkiye'deki vaka sayısı 159 bin 797'ye ulaştı.



Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:



"Hindistan (158 bin 333), İran (141 bin 591), Peru (135 bin 905), Kanada (87 bin 519), Çin (82 bin 995), Şili (82 bin 289), Suudi Arabistan (78 bin 541) , Meksika (78 bin 23), Pakistan (59 bin 151) ve Belçika (57 bin 592 )."



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.



Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 357 bin 432 kişi hayatını kaybetti.



Virüs tespit edilen 2 milyon 494 bin 618 bin kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 935 bin 53 aktif enfekte vaka bulunuyor.