Dünya genelinde tespit edilen yeni Koronavirüs vaka sayısında rekor

AFP'nin verilerine göre, son 24 saatte, dünya genelinde kaydedilen günlük Covid-19 vaka sayısı 'rekor' düzeye yükselirken, bir gün içerisinde 893 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Daha önce günlük vakalarda rekor sayı, 8 Ocak'ta 817 bin olarak kayıtlara geçmişti.

AFP'nin aktardığına göre, son bir haftada en fazla vakanın tespit edildiği ülke Hindistan olurken, Türkiye 400 bini aşkın haftalık vakayla dünya genelinde dördüncü sırada yer aldı.

Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'da, Covid-19 vakaları üç gün üst üste rekor kırdı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 346 bin 786 vaka kaydedildiğini, 2 bin 624 kişinin Koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Hastanelerde boş yatak ve oksijen tüpü sıkıntısı yaşanan ülkede ölümlerin sayısı 189 bin 544'ü, vaka sayısı 16 milyon 610 bin 480'i aştı.

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