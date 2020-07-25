Dünya genelinde tespit edilen Covid-19 vakaları 16 milyonu aştı

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 16 milyonu aştı. Virüs kaynaklı hayatını kaybeden insanların sayısı ise 644 bin 55 olarak kaydedildi.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, Koronavirüs'e yakalanan insanların sayısı 16 milyon 22 bin 35'e ulaştı.

Salgından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD, 4 milyon 264 bin 689 vaka ile ilk sırada yer alırken, ABD'yi; 2 milyon 348 bin 200 vaka ile Brezilya, 1 milyon 364 bin 475 vaka ile Hindistan takip ediyor.

Türkiye ise, 224 bin 252 vaka ile 16. sırada yer alıyor.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle: