Dünya genelinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 60 milyonu aştı!

Dünya genelinde tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 60 milyonu geçti.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, dünya genelinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 60 milyon 11 bin 908'e ulaştı.

Vaka ve can kaybı sıralamasında ilk sırada bulunan ABD'de 12 milyon 912 bin 770 vaka bulunuyor. ABD'yi, 9 milyon 221 bin 998 vaka ile Hindistan, 6 milyon 118 bin 708 vaka ile Brezilya, 2 milyon 153 bin 815 vaka ile Fransa, 2 milyon 138 bin 828 vaka ile Rusya, 1 milyon 614 bin 126 vaka ile İspanya, 1 milyon 538 bin 794 vaka ile Birleşik Krallık, 1 milyon 455 bin 22 vaka ile İtalya, 1 milyon 374 bin 631 vaka ile Arjantin, 1milyon 254 bin 979 vaka ile Kolombiya takip ediyor.

Türkiye'de vaka sayısı açıklanmazken, Koronavirüs testi pozitif çıkan toplam 'hasta' sayısı 460 bin 916'ya yükseldi.

Dünya genelinde Covid-19'u yenen kişi sayısı 1 milyon 412 bin 503'ken, enfekte olduktan sonra iyileşen kişi sayısı da 41 milyon 437 bin 277.