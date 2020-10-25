Dünya genelinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 43 milyonu aştı

Covid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 43 milyon 47 bin 618'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de, 8 milyon 827 bin 932 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla şöyle:

Hindistan (7 milyon 866 bin 740)

Brezilya (5 milyon 381 bin 224)

Rusya (1 milyon 513 bin 877)

İspanya (1 milyon 110 bin 372)

Fransa (1 milyon 86 bin 497)

Arjantin (1 milyon 81 bin 336)

Kolombiya (1 milyon 7 bin 711)

Meksika (886 bin 800)

Peru (886 bin 214)

Birleşik Krallık (854 bin 10)

Türkiye'de de "hasta" olan kişi sayısı 359 bin 784'e ulaşırken, "vaka" sayısı bilinmiyor.