Dünya genelinde tedavisi süren Covid-19 hastası sayısı 9 milyonu aştı

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 9 milyon 14 bin 236'ya ulaştı.

Tedavi görenlerin 8 milyon 942 bin 173'ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 72 bin 63 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

ABD, tedavi altındaki 2 milyon 689 bin 204 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu. ABD'yi 781 bin 48 ile Hindistan, 729 bin 109 ile Fransa, 435 bin 357 ile Brezilya, 304 bin 571 ile Rusya, 181 bin 649 ile Belçika, 167 bin 888 ile Ukrayna, 161 bin 838 ile Arjantin, 145 bin 369 ile Meksika ve 126 bin 237 ile İtalya izledi.

Türkiye'de 17 Ekim itibarıyla 43 bin 179 aktif Covid-19 hastası bulunurken, bunlardan 1428'ini ağır hastalar oluşturuyor.