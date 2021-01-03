T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Dünya genelinde tedavisi süren Covid-19 hastası sayısı 23 milyonu aştı

03 Ocak 2021 00:21

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 23 milyonu geçti.

ETİKETLER

Covid-19Koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24