Dünya genelinde sigara tüketimi azaldı

Tıp dergisi The Lancet'in araştırmasına göre dünya genelinde tütün ürünlerini kullananların toplam nüfusa oranı azaldı. Uzmanların kapsamlı verilere dayandırdığı rakamlara göre 1990'dan 2015 yılına kadar sigara içenlerin üçte bir oranında azaldığını kaydetti. Uzmanlar pek çok ülkede sigaraya karşı başlatılan kampanyaların bu azalmada etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan artan nüfus nedeniyle dünyada sigara içenlerin sayısı yaklaşık yüzde 7 oranında arttı. 1990'da her gün sigara içenlerin sayısı 870 milyon iken 2015'te 933 milyona yükseldi. Dünya genelinde bakıldığında tütün mamullerini kullananlar arasında erkekler çoğunlukta. Her dört erkekten biri (%25) her gün en az bir sigara içiyor. Kadınların ise yüzde 5,4'i her gün tütün mamulleri tüketiyor.

Sigaraya bağlı ölümler arttı

Araştırmayı yapan uzmanlara göre, dünya genelinde ölüme yol açan her on hastalıktan birinin sebebi sigara tüketimine dayanıyor. Araştırma sigaranın ölüm ve sakatlığa yol açan temel risklerden biri olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. 2015 yılında artış kaydeden tütün kullanımına bağlı ölümlerin 6 milyon 400 bine ulaştığı belirtildi. Derginin uzmanları sigara kullanımının azaltılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği konusunda uyardı. Uzmanlar, sigarayı bırakmaya çalışanların daha fazla teşvik edilmesi ve tütün ürünlerini kullanmaya başlamanın engellenmesi konusunda çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de erkekler daha çok sigara içiyor

Türkiye de tütün mamulleri tüketiminin azaldığı ülkeler arasında. 1990'da her gün sigara içenlerin nüfusa oranı yüzde 30,2, 2015'te yüzde 22,9 olarak kaydediliyor. En çok sigara tüketenler ise erkekler. Erkekler 1990'da yüzde 47,7 gibi yüksek bir oranda sigara tüketirken, 2015'te tüketim yüzde 32,2‘ye düşüyor. Kadınlarda ise sigara içenlerin 13,4'ten yüzde 14,1'e yükseldiği kaydediliyor.

Sigaradan vazgeçemeyenler de var

Endonezya, Bangladeş, Filipinler'de sigara içenlerin sayısında değişme görülmezken, Rusya'da da sigara içen kadınların sayısının arttığı belirtiliyor.

Uzmanlar, tütün endüstrisinin Sahra çölünün güneyindeki Afrika ülkelerine yayılabileceğine dikkat çekiyor. Nottingham Üniversitesi'nden John Britton, tütün ürünleri tüketiminin zengin ülkelerden, yoksul ve orta gelirli ülkelere kaydırıldığı konusunda uyarıyor.

The Lancet dergisinin uzman grubu araştırmayı 109 ülke ve bölgede gerçekleştirdi.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW DK/GA