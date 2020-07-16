Dünya genelinde Koronavirüs vakaları 13.4 milyonu geçti; pek çok ülke normalleşmede frene bastı

Dünya genelinde artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları bazı ülkeleri normalleşme adımlarında frene basması, bazılarının da yeni kısıtlamalar uygulamasına neden oldu.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 13.4 milyonu geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 581 bini geçti. Pek çok ülke normalleşme sürecinde hafifleyen kısıtlamaları yeniden sıkılaştırma ya da yeni önlemler almak gibi adımlar attı.

* ABD'nin en büyük perakende zincirlerinen biri olan Walmart'ta maske takma zorumluluğu getirildi. Fransa'da da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç hafta içinde halka açık alanlarda maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu.

* Venezuela'da normalleşme adımlarının atılmasından birkaç gün sonra pek çok kentte tecrit uygulamasına dönüldü. Caracas'ta 'radikal karantina' uygulamasına geçildi.

* İrlanda'da Başbakan tecriti sonlandırma kararını erteledi ve en az 10 Ağustos'a kadar kısıtlamaların süreceğini duyurdu.

* Vakaların yeniden artmaya başladığı Hong Kong'da barlar, spor salonları ve güzellik salonları yeniden kapandı. 4 kişiden fazla bir araya gelmeler yasaklandı.