Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 27 milyonu geçti

Dünya geneline yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi. Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 887 bin 596 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 296 bin 207'ye yükselirken, virüs saptanan 19 milyon 379 bin 478 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 7 milyon 29 bin 133 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 460 bin 421 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 193 bin 253 kişi yaşamını yitirdi.
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Vaka sayıları 250 binin üzerinde olan ülkeler şöyle sıralandı:
ABD 6 milyon 460 bin 421
Hindistan 4 milyon 204 bin 613
Brezilya 4 milyon 137 bin 606
Rusya 1 milyon 25 bin 505
Peru 689 bin 977
Kolombiya 666 bin 521
Güney Afrika 638 bin 517
Meksika 634 bin 23
İspanya 517 bin 133
Arjantin 478 bin 792
Şili 422 bin 510
İran 386 bin 658
Birleşik Krallık 347 bin 152
Bangladeş 325 bin 157
Fransa 324 bin 777
Suudi Arabistan 320 bin 688
Pakistan 298 bin 903
Türkiye 279 bin 228
İtalya 276 bin 806
Irak 260 bin 370
Almanya 251 bin 724
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Ölü sayısı 10 bini üzerinde olan ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
Ülkeler Can kaybı sayısı
ABD 193 bin 253
Brezilya 126 bin 686
Hindistan 7 bin 704
Meksika 67 bin 326
Birleşik Krallık 41 bin 549
İtalya 35 bin 534
Fransa 30 bin 724
Peru 29 bin 687
İspanya 29 bin 418
İran 22 bin 154
Kolombiya 21 bin 156
Rusya 17 bin 820
Güney Afrika 14 bin 779
Şili 11 bin 551