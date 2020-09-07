Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 27 milyonu geçti

Dünya geneline yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi. Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 887 bin 596 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 296 bin 207'ye yükselirken, virüs saptanan 19 milyon 379 bin 478 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 7 milyon 29 bin 133 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 460 bin 421 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 193 bin 253 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayıları 250 binin üzerinde olan ülkeler şöyle sıralandı: ABD 6 milyon 460 bin 421

Hindistan 4 milyon 204 bin 613

Brezilya 4 milyon 137 bin 606

Rusya 1 milyon 25 bin 505

Peru 689 bin 977

Kolombiya 666 bin 521

Güney Afrika 638 bin 517

Meksika 634 bin 23

İspanya 517 bin 133

Arjantin 478 bin 792

Şili 422 bin 510

İran 386 bin 658

Birleşik Krallık 347 bin 152

Bangladeş 325 bin 157

Fransa 324 bin 777

Suudi Arabistan 320 bin 688

Pakistan 298 bin 903

Türkiye 279 bin 228

İtalya 276 bin 806

Irak 260 bin 370

Almanya 251 bin 724