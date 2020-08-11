Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu aştı

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Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel pandemi ilan etmesinden yaklaşık 5 ay sonra dünya genelinde tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 20 milyonu aştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelinde yaşanan Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 734 bine yaklaştı.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu istatistiklerin arkasında çok acı var" dedi ve hükûmetler ile vatandaşlarına salgını durdurmak için üzerlerine düşenleri yapma çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, "Bir salgını durdurmak için asla çok geç değildir" dedi.

Dünyada Covid-19 salgınından en ağır şekilde etkilenen ülke ABD oldu. Ülkede şu ana kadar 5 milyondan fazla vaka tespit edildi ve 160 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD dışında vaka sayısı milyonlara ulaşan iki ülke bulunuyor: Brezilya ve Hindistan.

Türkiye'de toplam 5 bin 858 kişi Covid-19 kaynaklı sebeplerden hayatını kaybederken, dün vaka sayısının 241 bin 997'ye yükseldiği açıklandı.