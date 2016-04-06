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Dünya
Deutsche Welle

Dünya genelinde idamlar arttı

Uluslararası Af Örgütü 2015 yılında bütün dünyada en az 1634 kişinin idam edildiğini duyurdu. 2015, son 25 yılın en çok idam cezasının infaz edildiği yıl oldu.

06 Nisan 2016 12:33


Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) 2015 yılında bütün dünyada infaz edilen idam cezalarının son 25 yılın en yüksek sayısına ulaştığını duyurdu. Örgütün yıllık raporunda idamların bir yılda yüzde 50 oranında artarak 1634'e çıktığı belirtildi.

Raporda Çin'den henüz kesin istatistik alınmadığı için gerçek idam sayısının daha da yüksek olduğu ve idamların yüzde 90'ının İran, Pakistan ve Suudi Arabistan'da infaz edildiği bilgisi de yer alıyor.

İran başı çekiyor

Yıllık rapora göre İran'daki idamlar, çoğunluğu uyuşturucu suçlularına uygulanmak üzere 743'ten 977'ye çıktı. İran yasalarına göre çocuk yaştakiler de idam edilebiliyor. 2015'te Pakistan'da 320, Suudi Arabistan'da ise başı vurulmak üzere 158 kişi idam edildi.

Af Örgütü'nün Almanya temsilcisi Oliver Hendrich, geçen yıl da Çin'de binlerce kişinin idam edilmiş olabileceğini söyledi. ABD'de ise infaz sayısı 28'le 1991 sonrasının en düşük rakamına indi.

2015 yılında Fiji, Madagaskar, Kongo Cumhuriyeti ve Surinam'da idam cezası kaldırıldı. Böylece idam cezasının uygulandığı ülkeler azınlığa düştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UluslararasıInternational)PakistanSuudi ArabistanAlmanyaOliver HendrichFiji Madagaskar Kongo CumhuriyetiSurinamDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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