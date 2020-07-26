Dünya genelinde günlük Koronavirüs vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin gevşetilmesiyle vaka sayıları yine artışa geçti. Bazı ülkeler karantina kurallarını yeniden uygulamaya başlarken, Avustralya, İran ve Hindistan gibi ülkeler de yeniden etkisini artıran salgını kontrol almak için mücadele ediyor.

İspanya'da vaka sayıları yeniden artışa geçince İngiltere, İspanya'dan gelenlere yeniden 14 gün karantina uygulamaya başladı. Ancak birçok ülke İspanya'daki artışa odaklansa da Fransa ve Almanya da salgını yeniden kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Mayıs ayında önlemlerin hafifletilmesinden sonra Fransa'da yeniden günlük vaka sayıları 1000'in üzerine çıktı. Ülkede 217 binin üzerinde vaka, 30 binin üzerinde can kaybı var.

Bu sebeple İspanya dahil 16 ülkeden Fransa'ya dönenlere yönelik olarak test uygulaması zorunlu kılınıyor. Böylece tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden getirilmesi engellenmeye çalışacak.

Almanya'da Mayıs ayı ortasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı cuma günü görüldü. 815 yeni vakanın ardından cumartesi de 781 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da "ABD, Brezilya ve Türkiye gibi yüksek riskli bölgelerden dönenlere" mecburi test uygulanabileceğini açıkladı.

Avustralya'da da salgının en başından bu yana en yüksek can kaybı pazar günü görüldü. Vaka tespit edilen kişi sayısı yaklaşık 500 artarken pazar günü 10 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ülkede bugüne kadar 155 kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

İran'da da önlemlerin hafifletildiği Nisan ayından bu yana vaka sayıları artışta. Son 24 saatte 2 bin 333 yeni vaka tespit edildi, 216 kişi hayatını kaybetti.

En fazla vakanın görüldüğü ülke 4 milyon 300 binin üzerinde vakayla ABD. Brezilya'da yaklaşık 2 milyon 400 bin, Hindistan'da ise yaklaşık 1 milyon 400 bin vaka tespit edildi. Rusya da 812 bin vakayla 4. sırada.