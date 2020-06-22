Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 9 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 9 milyonu geçti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 9 milyon 50 bin 891'e ulaştı.

Yeni tip Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 356 bin 657 kişi Kovid-19'a yakalandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (1 milyon 86 bin 990), Rusya (584 bin 680), Hindistan (426 bin 910), Britanya (304 bin 331), İspanya (293 bin 352), Peru (254 bin 936), Şili (242 bin 355), İtalya (238 bin 499), İran (204 bin 952) ve Almanya (191 bin 575) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı ise 187 bin 685'e ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: "Pakistan (181 bin 88), Meksika (180 bin 545), Fransa (160 bin 377), Suudi Arabistan (157 bin 612), Bangladeş (112 bin 306), Kanada (101 bin 337), Güney Afrika (97 bin 302), Katar (87 bin 369), Çin (83 bin 396), Kolombiya (68 bin 652), Belçika (60 bin 550), Belarus (58 bin 505), İsveç (56 bin 43), Mısır (55 bin 233) ve Ekvador (50 bin 640)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 470 bin 795 kişi hayatını kaybetti Kovid-19'a yakalanan 4 milyon 841 bin 935 kişi iyileşti, halen 3 milyon 738 bin 161 hasta tedavi görüyor.