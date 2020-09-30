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Koronavirüs

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 34 milyonu aştı

30 Eylül 2020 22:00

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 34 milyonu geçti.

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