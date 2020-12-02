Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 64 milyonu geçti

Dünya genelinde Covid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon 9 bin 313'e yükseldi.

ABD 14 milyon 31 bin 757 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, ABD'yi 9 milyon 495 bin 661 ile Hindistan, 6 milyon 344 bin 345 ile Brezilya, 2 milyon 232 bin 56 ile Rusya, 2 milyon 230 bin 571 ile Fransa, 1 milyon 664 bin 945 ile İspanya, 1 milyon 643 bin 86 ile İngiltere, 1 milyon 620 bin 901 ile İtalya, 1 milyon 424 bin 533 ile Arjantin, 1 milyon 316 bin 806 ile Kolombiya ve 1 milyon 113 bin 543 ile Meksika izliyor.

Evrensel'de yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığının bugün (1 Aralık Salı) açıkladığı Koronavirüs verilerinde son 24 saatte 30 bin 110 kişinin Kovid-19'a yakalandığı belirtildi. Türkiye, son 24 saatte tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı ile dünyada üçüncü sırada yer aldı.

Worldometers'da yayımlanan günlük Koronavirüs verilerine göre Türkiye, yeni vaka sayısı sıralamasında dünya genelinde son 24 saatte en çok vakaya rastlanan üçüncü ülke konumunda. Sıralamada ABD 121 bin 916 ile ilk sırada yer alırken Hindistan 32 bin 407 vaka sayısıyla tabloda ikinci sırada yer aldı. Türkiye ise Hindistan'ın ardından 30 bin 110 vaka sayısıyla üçüncü sırada.

Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 481 bin 869 kişi yaşamını yitirdi, 44 milyon 294 bin 739 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.