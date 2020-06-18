Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 450 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 450 bini aştı.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, dünya genelinde Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 450 bin 80'e yükselirken, vaka sayısı 8 milyon 400 bine yaklaştı. Virüsle enfekte olduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 375'i aştı.

Koronavirüs kaynaklı en çok hayatını kaybeden ülke olan ABD, 119 bin 875 ile birinci sırada yer alıyor. ABD'yi Brezilya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, İspanya, Meksika, Hindistan, Belçika, İran, Almanya izliyor.

Türkiye, 4 bin 861 ölümle, listede 17'nci sırada yer alıyor.