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Koronavirüs

Dünya genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti

30 Aralık 2020 17:50

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 800 bini aştı.

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