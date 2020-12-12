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Koronavirüs

Dünya genelinde Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 50 milyonu geçti

12 Aralık 2020 22:30

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 50 milyonu aştı.

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