Dünya genelinde Covid-19 aktif hasta sayısı 3,5 milyonu geçti

Yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 3,5 milyonu geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 3 milyon 501 bin 579'a ulaştı.

Tedavi görenlerin 3 milyon 447 bin 50'sinde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 54 bin 529 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

ABD, tedavi altındaki 1 milyon 186 bin 506 ile aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke konumunda.

ABD'yi ise takip eden ülkeler şöyle:

Brezilya (406 bin 14)

Rusya (241 bin 481)

Hindistan (155 bin 420)

Peru (104 bin 895)

Pakistan (93 bin 348)

Bangladeş (58 bin 995)

Fransa (54 bin 834)

Suudi Arabistan (48 bin 481)

Belçika (33 bin 885)

Türkiye'de tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan'da 80 bin 575 iken, bu sayı 3 Haziran itibarıyla 30 bin 961 oldu.

Türkiye'de 16 Haziran itibarıyla 23 bin 77 aktif Covid-19 vakası bulunuyor. Hastalardan 732'si yoğun bakımda, 303'ü ise solunum cihazına bağlı şekilde tedavi ediliyor.