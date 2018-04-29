Dünya genelinde çocuklar 'hızla obezleşiyor'

Yeni yapılan bir araştırmada, son 40 yılda çocuk ve gençler arasındaki obezite oranlarının 10 kat arttığı ve dünya genelindeki 124 milyon kız ve erkek çocuğunun fazla şişman olduğu sonucuna varıldı.

Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan ve alanının en büyüğü olan analizde 200'den fazla ülkedeki obezite trendleri incelendi.

Uzmanlar, obez çocukların büyük ihtimalle obez yetişkinler olacaklarını ve ciddi sağlık sorunları riski altına gireceklerini söylüyor.

Dünya Obezite Günü'nde yayımlanan bu araştırmanın dışında, Dünya Obezite Federasyonu da obezite kaynaklı sağlık sorunlarına 2025'ten itibaren her yıl 1,2 trilyon dolar harcanmak zorunda kalınabileceği uyarısında bulundu.

Araştırmayı yapan ekibin başı Imperial College London'dan Mecit İzzeti'ye gör yüksek gelirli Avrupa ülkelerinde çocuklukta obezite sayısındaki artış duruyor gibi görünse de, dünyanın diğer bölgelerinde kaygı verici düzeyde yükseliyor.

Araştırmacılar bunun başlıca nedeninin ucuz, kilo aldırıcı gıdaların yaygın bir şekilde bulunabilmesi ve teşvik edilmesi olduğunu söylüyor.

Obez çocuklardaki en büyük artış Doğu Asya'da yaşanırken, bu alanda başı Çin ve Hindistan çekti.

Genç nüfusun yarısının obez olduğu Polinezya ve Mikronezya'da ise en yüksek oranlar görüldü.

Araştırmacılar, dünya genelinde bu eğilim devam ederse obezlerin sayısının, kilosu az olanların sayısını geçeceğini belirtti.

Kilosu az olan erkek ve kız çocuklarının sayısı zirve yaptığı 2000 yılından beri azalıyor.

2016'da 192 milyon gencin kilosu az. Bu oran hala obez gençlerin sayısından fazla, ancak bu durumun değişmesi bekleniyor.

Doğu Asya, Latin Amerika ve Karayipler'de birkaç on yıl içinde kilosu az olanların sayısının obezlerin gerisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Küresel düzeyde, 213 milyon genç de fazla kilolu, ancak obezite sınırının altında.

Araştırma ekibinden Dr. Harry Rutter "Bu büyük bir sorun ve daha da kötüleşecek. Zayıf insanlar bile 10 yıl öncesine kıyasla daha kilolu. Daha zayıf iradeli, tembel veya obur olmadık. Gerçek şu ki, etrafımızdaki dünya değişiyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Fiona Bull da "kalori yoğun, besleyicilikten uzak" gıdalara karşı sert önlemler alınması ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Şu ana dek sadece 20 ülkede şekerli içeceklere vergi konuldu.