Dünya genelinde çocuk işçi sayısı son 20 yılda ilk kez arttı; çocuk işçilerin sayısı 160 milyona ulaştı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF 12 Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele günü öncesinde “Çocuk İşçiliği: 2020 Küresel Tahminler, Eğilimler ve Önümüzdeki Yol” başlıklı bir rapor yayımladı.

Rapora göre çocuk işçilerin sayısı, son 20 yılda ilk kez artış göstererek 160 milyona yükseldi. Öte yandan devam eden covid-19 salgınının 9 milyon çocuğu daha bu anlamda risk altına aldığı belirtildi.

Yayımlanan rapora göre çocuk işçilerin sayısının 2016'dan bu yana 8,4 milyon artarak dünya genelinde 160 milyona yükseldi.

Dünya'nın haberine göre raporda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik kaydedilen ilerlemenin 20 yıldır ilk kez durduğu, 2000 ile 2016 yılları arasında çocuk işçilerin sayısında yaşanan 94 milyonluk azalma ile sağlanan düşüş eğilimini tersine çevirdiği konusunda uyarılar yer aldı.

Çocuk işçilerin yarısından fazlası 5-11 yaş aralığında

Raporda, şu anda dünyadaki çocuk işçi sayısının yarısından fazlasını oluşturan 5 ila 11 yaşlarındaki çocuk işçilerin sayısında önemli artış olduğuna dikkat çekildi.

Çocukların sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar verebilecek işler olarak tanımlanan tehlikeli işlerde çalışan 5 ila 17 yaşlarındaki çocukların sayısı ise 2016 yılından bu yana 6,5 milyon artarak 79 milyona yükseldi.

Ayrıca ILO Genel Direktörü Guy Ryder, yeni tahminlerin uyarı niteliğinde olduğunu, yeni nesil çocukların riske atıldığını ve bu duruma seyirci kalamayacaklarını dile getirdi. Ryder şöyle konuştu:

“Kapsayıcı sosyal koruma sayesinde aileler, ekonomik zorluklarla karşı karşıya olsalar bile çocuklarının okulda kalmasını sağlayabilmektedir. Burada, kırsal kalkınma ve tarımda insana yakışır iş konularına daha fazla yatırım yapılması son derece büyük önem arz ediyor. Birçok şeyin vereceğimiz tepkilere bağlı olduğu kritik bir noktadayız. Zaman, adanmışlığımızı ve enerjimizi yeniden göstererek ve bu kritik noktayı atlatarak, yoksulluk ve çocuk işçiliği döngüsünü kırmanın zamanıdır”

Çocuk işçilerin sayısı 46 milyona yükselebilir

Rapor, küresel salgının sonucunda 2022 yılının sonuna kadar dünya genelinde dokuz milyon çocuğun daha çocuk işçiliğine sürükleneceği yönünde uyarıda bulundu. Bir simülasyon modeline göre ise çocukların kritik öneme sahip olan sosyal koruma kapsamına erişemediği takdirde bu sayının 46 milyona kadar yükselebileceği belirtildi.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore de “Çocuk işçiliğiyle mücadelemizde zemin kaybediyoruz; geçtiğimiz yıl ise bu mücadelemizi daha da zorlaştırdı” dedi. Fore sözlerine şöyle devam etti:

"Küresel salgın nedeniyle uygulanan genel tecritler, okulların kapanması, ekonomik aksamalar ve milli bütçelerde görülen daralmaların ikinci yılına girdiğimiz bugünlerde, aileler yürek burkan seçimler yapmak zorunda kalıyor. Hükümetleri ve uluslararası kalkınma bankalarını, çocukları işgücünden çekerek okula geri döndürecek programlara ve ailelerin, en başta bu tür kararlar almamasını sağlayabilecek sosyal koruma programlarına yapılacak yatırımlara öncelik vermeye çağırıyoruz”

Sahralatı Afrika'da 16,6 milyon çocuk çalışmaya başladı

Sahraaltı Afrika’da nüfus artışı, yinelenen krizler, aşırı yoksulluk ve sosyal koruma önlemlerinin yetersiz kalması nedeniyle son dört yılda 16,6 milyon çocuk daha çocuk işçi olarak çalışmaya başladı.