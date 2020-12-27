T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Dünya genelinde aktif Covid-19 hasta sayısı 22 milyonu aştı

27 Aralık 2020 00:00

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 22 milyonu geçti.

ETİKETLER

aktif hastaaktif vakaKoronavirüsCovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24