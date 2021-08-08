Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 430 milyon dozu geçti. Türkiye, yapılan toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı.

Kovid-19 aşıverilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 770 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 506 milyon 810 bin ile Hindistan, 350 milyon 630 bin ile ABD, 151 milyon 710 bin ile Brezilya, 99 milyon 650 bin ile Japonya, 94 milyon 680 bin ile Almanya, 86 milyon 210 bin ile İngiltere, 76 milyon 470 bin ile Fransa, 76 milyon 64 bin ile Türkiye, 73 milyon 150 bin ile Endonezya, 71 milyon 650 bin ile Meksika, 71 milyon 420 bin ile İtalya, 65 milyon 890 bin ile Rusya ve 58 milyon 540 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 430 milyon dozu aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 76 milyon 64 bin 634 doz aşı yapıldı.