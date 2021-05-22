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Koronavirüs

Dünya genelinde 1 milyar 600 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı

22 Mayıs 2021 19:00

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 600 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Türkiye, 27 milyon 730 bin doz aşıyla en çok aşı yapılan 9. ülke oldu.

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