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Koronavirüs

Dünya geneli Koronavirüs vaka sayısı 500 milyonu aştı

Dünya geneli toplam ölüm sayısı ise 6 milyon 206 bin 533 olarak kayıtlara geçti

12 Nisan 2022 17:49

İlk kez Aralık 2019’da tespit edilen yeni tip Koronavirüs salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 500 milyonu aştı.

Ülkelerin koronavirüs vaka sayılarını derleyen worldometers’ta yer alan verilere göre 12 Nisan saat 13:00 itibariyle dünya genelinde 500 milyon 89 bin 776 vaka tespit edilmiş durumda.

Dünya geneli toplam ölüm sayısı ise 6 milyon 206 bin 533 olarak kayıtlara geçti.

Diğer tüm varyantlardan 70 kat daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte dünya genelindeki vaka sayısı son aylarda günlük 2 milyonun üzerinde rekor düzeye kadar yükselmişti.

En çok vaka görülen 10 ülke

ABD: 82 milyon 103 bin 67 vaka, 1 milyon 12 bin 461 ölüm

Hindistan: 43 milyon 36 bin 928 vaka, 521 bin 7263 ölüm

Brezilya: 30 milyon 161 bin 205 vaka, 661 bin 389 ölüm

Fransa: 26 milyon 972 bin 867 vaka, 143 bin 466 ölüm

Almanya: 22 minyon 771 bin 886 vaka, 132 bin 311 ölüm

Birleşik Krallık: 21 milyon 641 bin 4 vaka, 710 bin 107 ölüm

Rusya: 18 milyon 18 bin 825 vaka, 372 bin 245 ölüm

Güney Kore: 15 milyon 635 bin 274 vaka, 19 bin 850 ölüm

İtalya: 15 milyon 320 bin 753 vaka, 160 bin 863 ölüm

Türkiye: 14 milyon 965 bin 867 vaka, 98 bin 437 ölüm

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