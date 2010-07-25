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Spor

DÜNYA GENÇLER SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI BUDAPEŞTE (A.A)

25 Temmuz 2010 01:48

-DÜNYA GENÇLER SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI BUDAPEŞTE (A.A) - 24.07.2010 - Dünya Gençler Serbest Güreş Şampiyonasında yarın 4 Türk güreşçi mindere çıkacak. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde, 55 kiloda Vedat Bulduk, birinci turu maç yapmadan geçecek ve ikinci turda Tacikistanlı rakibi Sunatullo Rashidov ile karşılaşacak. 66 kiloda Mustafa Kaya da birinci turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Ukraynalı Nadym Dzhemeliu mücadele edecek. 84 kiloda yarın mindere çıkacak olan İbrahim Bölükbaşı, birinci turda Alman rakibi Ludwig Pscherrer ile karşı karşıya gelecek. 120 kiloda ilk turu maç yapmadan geçecek Taha Akgül, ikinci turda Japon Tomoyuki Oka ile maç yapacak.

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