Dünya Gençler Satranç Şampiyonası heyecanı Türkiye'de başlıyor

TSF Başkanı Gülkız Tülay: \"Türkiye artık bir satranç ülkesi\"

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye, dünya satrancının usta genç sporcularına ev sahipliği yapıyor.

Dünya Satranç Federasyonu\'nun (FIDE) en önemli organizasyonları arasında yer alan 2018 Dünya Gençler ve Genç Kızlar Satranç Şampiyonası (2018 World Junior and Girls U20 Championship) 5-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Kocaeli - Gebze\'de yapılacak.

Uluslararası satranç otoritelerinin yakın takibinde olan şampiyona katılım rekoru kırarken, turnuvada 65 ülkeden, 195\'i unvanlı 267 başarılı sporcu yer alacak. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Gebze Belediyesi\'nin desteği ile düzenlenen şampiyona 5 Eylül Çarşamba saat 15.00\'de oynanacak olan ilk tur maçları ile başlayacak.

FIDE\'nin en önemli organizasyonları arasında yer alan şampiyona öncesinde bir mesaj yayınlayan FIDE Başkan Vekili Georgios Makropoulos, TSF\'yi satranç sporuna yaptığı ve dünya çapında takdir gören katkıları nedeniyle kutladı.

FIDE\'DEN TSF\'YE VE BAŞKANINA ÖVGÜ

TSF\'ye resmi etkinliklerde gösterdiği çabalar nedeniyle teşekkür eden FIDE Başkanı Makropoulos yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

\"FIDE adına, üst düzeyde uluslararası satranç müsabakalarını, FIDE\'nin resmi etkinliklerini gerçekleştirmelerinden ve satranca katkı sağlamak adına sürekli olarak göstermiş oldukları çabalardan dolayı Türkiye Satranç Federasyonu\'na tebrik ve şükranlarımı sunarım. FIDE Yönetim Kurulundaki Asbaşkanlık göreviyle satranca yönelik dünya çapında sağlamış olduğu etkili ve takdir gören katkılarından dolayı Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gülkız Tülay\'a da ayrıca şükranlarımı sunarım. Tüm konukların geleneksel Türk misafirperverliğinin tadını çıkaracağına ve en iyi satranç yeteneklerini başarıyla sergileyeceklerine inanıyorum\" dedi.

TSF BAŞKANI GÜLKIZ TÜLAY: \"TÜRKİYE ARTIK BİR SATRANÇ ÜLKESİ\"

TSF Başkanı Gülkız Tülay da dünya otoritelerinin yakından takip ettiği dev turnuvaların, Dünya ve Avrupa şampiyonlarının Türkiye\'de yapıldığına dikkat çekerek, \"Dünya Gençler Şampiyonası ile dünyanın önemli organizasyonlarından birini daha Türkiye\'de gerçekleştireceğiz. Türk satrancı hem sportif hem de organizasyonel başarılarıyla büyüyor. Dünya 16 Yaş Altı Olimpiyatı\'nı 24 Kasım-3 Aralık tarihlerinde yapacağız. 2019 yılında Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası\'nın, 2020 yılında da Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası\'nın adresi yine Türkiye olacak. Bizi izlemeye devam edin, daha nice güzelliğe ve ülkemizi gururlandıracak nice başarıya imza atacağız. Türkiye artık bir satranç ülkesi\" dedi.

\"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN\"

TSF Başkanı Gülkız Tülay da, Türkiye\'nin artık başarıları, projeleri, sayısız uluslararası organizasyona başarıyla yaptığı ev sahipliği ile tam anlamıyla bir satranç ülkesi olduğunu kaydetti. Tülay, \"Dünya satrancına yön veren otoritelerin güvenini kazandık ve önemli turnuvalarda, şampiyonalarda tercih edilen bir ülke olduk. Dünya Gençler Satranç Şampiyonası ile farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden gelen genç ustalarımızla buluşacağız. TSF olarak satranç dünyasında takdir alan çok sayıda büyük organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptık. Bu şampiyonaya da iyi hazırlandık. Dileğimiz şampiyonaya gelen her sporcumuzun, Türkiye\'den eşsiz anılarla ayrılması ve kazananın satranç sporu olması. TSF\'nin gerçekleştirdiği her etkinliğinin dünyada hayranlıkla takip edilmesi bizi gelecek adına daha da umutlandırıyor. Düzenlediğimiz büyük uluslararası turnuvalarla spor turizmi açısından da önemli bir spor dalı haline geldik. Bu dev turnuvanın organizasyon sürecinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze, FIDE yetkililerine, Gebze Belediyesine ve Başkanı Adnan Köşker\'e teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.