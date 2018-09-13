Dünya Gençler Satranç Şampiyonası heyecanı Gebze'de devam ediyor

Mesut IŞIK - Büşra KAYA / GEBZE (Kocaeli) (DHA) -

Dünya Satranç Federasyonu\'nun (FIDE) organizasyonuyla 2018 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde 65 ülkeden 267 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay satranç sporuyla ilgilenen sporcuların okul başarılarının çok yüksek olduğunu ve satrancın konsantrasyon özelliği gibi zamanı efektif kullanmaya benzer birçok önemli özellikleri olduğunu söyledi.

Türkiye\'nin ev sahipliğinde 65 ülkeden 267 sporcunun katıldığı 04-16 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2018 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. Satranç sporuyla ilgilenen sporcuların okul başarılarının yüksek olduğunu söyleyen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, \"2018 Dünya Gençler Satranç Şampiyonasını Gebze\'de yapıyoruz. Son derece güçlü bir turnuva. Şu ana kadar Dünya Gençler Satranç Şampiyonası\'na katılım anlamında en yüksek katılıma sahip bir turnuva. Gebze\'nin İstanbul\'a yakın olması da iyi bir avantaj. Özellikle burası 20 yaş altı genç sporcuların yarıştığı genel ve kızlar kategorisi olarak ayrı ayrı olan bir organizasyon. Ülkelerin en güçlü sporcularını gönderdiği bir organizasyon olarak burası hayata geçti. Ben özellikle satranç sporuyla ilgilenen sporcularımızın okul başarılarının çok yüksek olduğunun altını çizmek istiyorum. Çünkü satrancın konsantrasyon özelliği gibi, zamanı efektif kullanma gibi ve buna benzer birçok önemli özellikleri var. Bütün bu özellikleri buradaki sporcularımız kendi bünyelerinde çok güzel taşıyorlar. Özellikle geçtiğimiz haftalarda açıklanan üniversite sınav sonuçlarına göre sporcularımızın çoğu çok güzel üniversitelere yerleştiler. Son zamanlarda özellikle vakıf üniversitelerinden satrançta başarılı olan çocuklarımıza çok güzel burslar verilmeye başladı. Bu da bizi çok mutlu ediyor\" dedi.

\"267 SPORCU MÜCADELE EDİYOR\"

Yoğun katılımlı bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bugün burada büyük bir organizasyon gerçekleşiyor. Yapılan çalışmalara göre Gençler Dünya Şampiyonası’nın en yoğun katılımı 2018’de Gebze’de yapılan bu yarışma ile neticelendi. 65 ülkeden 211 yabancı sporcumuz, Türkiye’den katılımla birlikte 267 sporcumuz bu müsabakada yarışmış olacak. Böyle bir organizasyonla bir ilk gerçekleşiyor. Birileri kaybedecek, birileri kazanacak. Bu sene kaybeden seneye kazanabilir. Bu sene kazanan seneye kaybedebilir. Buna böyle bakmak lazım. Çalışanlar gayret gösterenler emek sarf edenler neticede şampiyonluklarında mesafe kat etmiş olacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

\'\'GÜZEL KATKILAR SAĞLADI\"

Turnuvanın kendisine katkı sağladığını söyleyen satranç sporcusu Ömer Faruk Özer, \"Ben bu turnuvaya katılmayı çok istiyordum. Sonuçları tam istediğim gibi gitmese de yine de mutluyum. Çünkü burada birçok internetten izlediğimiz sporcularla oyun oynuyoruz ve onları izliyoruz. Birçok şey öğreniyoruz. Bana çok güzel katkıları oldu. Üniversite hayatıma başlamadan önce de harika bir turnuva oldu diyebilirim. Bu turnuvadan da istediğim sonuçları alacağıma inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Görüntü Dökümü

-Turnuvadan görüntüler

-Gülkız Tülay\'ın açıklamaları

-Adnan Köşker\'in açıklamaları

-Sporcuların açıklamaları

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