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Medya

Dünya gazetesinden ‘basılı yayına son veriyor' iddiasına açıklama

"Gerekli hukuki süreç başlatıldı"

15 Ekim 2018 14:55

Bazı haber siteleri tarafından basılı yayına son vereceği ile ilgili haberleri yapılan Dünya Gazetesi'nden açıklama geldi.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle basılı yayıncılığa son verme kararı aldığı yönünde haberler yapılan Dünya Gazetesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamayla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 

Açıklama şöyle:

"Bugün bazı internet sitelerinde yer alan 'Dünya Gazetesi'nin basılı yayına son vereceği' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Dünya Gazetesi basılı yayın hayatına devam etmektedir. DÜNYA'nın itibarını zedeleyecek yalan habere karşı gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."

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