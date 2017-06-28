Dünya gazetesi yazarı Kadıoğlu: 1 fen lisesine karşılık 17 imam hatip lisesi

Milli Eğitim Bakanlığının imam hatipler lehine hazırladığı yatırım bütçesi görenleri şaşırttı. Dünya gazetesi yazarı Özcan Kadıoğlu, bakanlığın 2017-2019 yatırım planında 1 fen lisesine karşı 17 imam hatip lisesi öngördüğüne dikkat çekti.

Gazeteport'ta yer alan habere göre, ekonomist Mahfi Eğilmez kendi bloğunda yazdığı son yazısında, Türkiye’deki eğitime ilişkin rakamları kaleme aldı. Türkiye’nin OECD rakamlarına göre eğitim kalitesinin çok düşük olduğunu vurgulayan Eğilmez’in bu yazısına, Dünya gazetesi yazarı Özcan Kadıoğlu’ndan dikkat çeken bir ekleme geldi. Kadıoğlu, MEB’in 2017-2019 planlamasında imam hatip ve fen liselerine ayrılan bütçeyi hatırlattı.

1 Fen Lisesi, 17 İmam Hatip Lisesi

Kadıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında MEB’in 2017-2019 bütçesinde fen liselerine 109.6 milyon lira bütçe ayrıldığını, buna karşılık imam hatip okullarına 1.7 milyar lira ayrıldığına dikkat çekti.