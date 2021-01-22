Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Munyar: Viski ithalatı 10 milyon litreye çıktı, rakı ihracatı 3.5 milyon litrede kaldı

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, MEY Diageo Genel Müdürü Levent Kömür'ün verilerini köşesinde paylaştı. Munyar, "Viski ithalatı 10 milyon litreye çıktı, rakı ihracatı 3.5 milyon litrede kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Kömür, "2010 yılında rakı ihracatı 2.5 milyon litreydi. Aynı yıl ülkemize 2.5 milyon litre viski ithal ediliyordu. 2019’da viski ithalatı yıllık 10 milyon litreye yükseldi. Rakı ihracatı 3.5 milyon litreye çıkabildi. Viskinin ÖTV’sindeki artış 5 kat iken, rakının ÖTV’sini 8 kat artırmanın mantığı nedir acaba?" diye sordu.

Türkiye’de rakı üretiminde azalma olmadığının altını çizen Kömür, kayıt dışı üretime dikkat çekti. Kömür, “27 milyon litre rakı kayıtlı, bandrollü ve markalı olarak tüketiliyor. 12-13 milyon litrelik bölümü de evlerde yapılan, tüketimi kayda girmeyen ürünlerden oluşuyor.Metil alkol, etil alkolün 4’te biri fiyata satılıyor. 150’ye yakın insanımızın ölümüne yol açan içkilerin içeriğinde ucuz diye maalesef diye metil alkol de var.” dedi.

Kömür, “Rakıda ÖTV yükseldikçe, 12-13 milyon liralık tüketimin evlerde üretilenle kayıt dışına kaymasına yol açan bu sistem ne işe yarıyor? Evlerde üretilen rakı, ithal etil alkolle elde ediliyor. 12-13 bilyon litre üzerinden yapılan hesap, buradan çiftçinin kaybının 250 milyon lira olduğunu ortaya koyuyor. Devletin buradaki vergi kaybı 4 milyar liraya yaklaşıyor.” yorumunu yaptı.

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